Посол Моргулов отметил конструктивный настрой «Друзей мира» по Украине

Конструктивная позиция участников группы «Друзья мира» по вопросам урегулирования украинского конфликта заметно отличается от линии ряда европейских государств, которые продолжают придерживаться конфронтационного курса. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол России в Китае Игорь Моргулов.