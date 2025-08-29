Посол Моргулов отметил конструктивный настрой «Друзей мира» по Украине

Конструктивная позиция участников группы «Друзья мира» по вопросам урегулирования украинского конфликта заметно отличается от линии ряда европейских государств, которые продолжают придерживаться конфронтационного курса. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол России в Китае Игорь Моргулов.
Дипломат подчеркнул, что страны-участницы инициативы демонстрируют готовность к диалогу и поиску взаимоприемлемых решений, направленных на деэскалацию и достижение стабильности в регионе.
По словам Моргулова, именно такой взвешенный и прагматичный подход позволяет сохранять надежду на продвижение переговорного процесса, несмотря на сложную международную обстановку.
Ранее Моргулов сообщил, что Россия проинформировала участников группы по урегулированию украинского кризиса «Друзья мира» о результатах саммита лидеров России и США, прошедшего в Анкоридже.