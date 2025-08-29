Ричмонд
Посол Моргулов отметил конструктивный настрой «Друзей мира» по Украине

Страны-участницы инициативы демонстрируют готовность к диалогу.

Источник: Аргументы и факты

Конструктивная позиция участников группы «Друзья мира» по вопросам урегулирования украинского конфликта заметно отличается от линии ряда европейских государств, которые продолжают придерживаться конфронтационного курса. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол России в Китае Игорь Моргулов.

Дипломат подчеркнул, что страны-участницы инициативы демонстрируют готовность к диалогу и поиску взаимоприемлемых решений, направленных на деэскалацию и достижение стабильности в регионе.

По словам Моргулова, именно такой взвешенный и прагматичный подход позволяет сохранять надежду на продвижение переговорного процесса, несмотря на сложную международную обстановку.

Ранее Моргулов сообщил, что Россия проинформировала участников группы по урегулированию украинского кризиса «Друзья мира» о результатах саммита лидеров России и США, прошедшего в Анкоридже.