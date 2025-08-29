FT: Канада не ждет отмены всех пошлин Трампом

Канада не рассчитывает на полную отмену пошлин со стороны президента США Дональда Трампа, несмотря на усилия Оттавы по укреплению торговых связей между двумя странами.
Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники в канадском правительстве.
По данным издания, власти Канады сократили тарифы на американский импорт в надежде продвинуть переговоры о соглашении в Вашингтоне, однако ожиданий о полном снятии ограничений нет.
При этом обсуждение между сторонами сосредоточено на пяти ключевых направлениях — сталелитейной, алюминиевой, автомобильной и медной промышленности, а также экспорте хвойной древесины.
Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил повышением пошлин и ограничениями на поставки американских чипов странам, которые будут взимать с технологических компаний США цифровые налоги.