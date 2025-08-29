Колумбия разместила 25 тысяч военных в Кататумбо на границе с Венесуэлой

В своем аккаунте в социальной сети X Петро заявил, что запросил увеличение военного контингента на границе с Венесуэлой в регионе Кататумбо, чтобы максимально ограничить деятельность преступных элементов. Он также отдал приказ колумбийской армии об увеличении штата военнослужащих на колумбийской стороне границы. В настоящее время, по его словам, в данной зоне дислоцированы 25 тысяч колумбийских солдат.