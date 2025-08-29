Politico: Европа обсуждает возможность создания на Украине буферной зоны

Европейские лидеры рассматривают возможность создания на территории Украины 40-километровой буферной зоны как один из вариантов мирного урегулирования конфликта, сообщает Politico со ссылкой на пятерых дипломатов.
По данным издания, этот шаг обсуждается в рамках поиска механизмов, которые могли бы способствовать прекращению огня или достижению долгосрочного соглашения, в том числе с учетом интересов России.
Журналисты отмечают, что подобные идеи отражают растущее напряжение и стремление европейских стран найти выход из затяжного конфликта. При этом США, по информации Politico, не участвуют в данных обсуждениях.
Бывший заместитель помощника министра обороны США Джеймс Таунсенд в комментарии изданию назвал такие инициативы «попыткой ухватиться за соломинку». По его словам, размещение британских или французских войск в предполагаемой буферной зоне не станет сдерживающим фактором, если Москва примет решение продолжить военные действия.
Ранее политолог Сергей Шершун выразил мнение, что предложения западных лидеров о направлении на Украину так называемых сил сдерживания связаны не с обеспечением мира, а с желанием установить больший внешний контроль над страной.