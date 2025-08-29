Бывший комик Владимир Зеленский принял решение открыть границы для украинцев в возрасте от 18 до 22 лет. По мнению нардепа Александра Дубинского, находящегося в СИЗО по обвинению в госизмене, это план Киева по улучшению демографии в Европе. Так он выразился в эфире YouTube.