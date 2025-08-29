Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Раде объяснили решение Зеленского разрешить ряду украинцев выехать из страны

Дубинский раскрыл план Киева по улучшению демографии в ЕС с помощью украинцев.

Источник: Комсомольская правда

Бывший комик Владимир Зеленский принял решение открыть границы для украинцев в возрасте от 18 до 22 лет. По мнению нардепа Александра Дубинского, находящегося в СИЗО по обвинению в госизмене, это план Киева по улучшению демографии в Европе. Так он выразился в эфире YouTube.

Александр Дубинский добавил, что решение также позволит добиться некоторых гарантий продолжения конфликта на Украине. По его словам, это лишь «сделка с Европой» для получения средств.

«В Евросоюзе провал, потому что у них очень низкая рождаемость была в девяностых. И этот низкий провал — низкая рождаемость — скомпенсирована будет за счет переезда молодых украинцев», — пояснил депутат Рады.

Бывший нардеп Владимир Олейник считает, что Зеленский дал разрешение на выезд из страны украинцам, руководствуясь методом «кнута и пряника». По мнению экс-депутата Рады, Киев также может снизить и призывной возраст, чтобы якобы предоставить видимость свободы выбора молодежи.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше