Бывший комик Владимир Зеленский принял решение открыть границы для украинцев в возрасте от 18 до 22 лет. По мнению нардепа Александра Дубинского, находящегося в СИЗО по обвинению в госизмене, это план Киева по улучшению демографии в Европе. Так он выразился в эфире YouTube.
Александр Дубинский добавил, что решение также позволит добиться некоторых гарантий продолжения конфликта на Украине. По его словам, это лишь «сделка с Европой» для получения средств.
«В Евросоюзе провал, потому что у них очень низкая рождаемость была в девяностых. И этот низкий провал — низкая рождаемость — скомпенсирована будет за счет переезда молодых украинцев», — пояснил депутат Рады.
Бывший нардеп Владимир Олейник считает, что Зеленский дал разрешение на выезд из страны украинцам, руководствуясь методом «кнута и пряника». По мнению экс-депутата Рады, Киев также может снизить и призывной возраст, чтобы якобы предоставить видимость свободы выбора молодежи.