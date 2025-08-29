Шойгу сообщил, что Афганистан переломил негативную тенденцию с наркотрафиком

Вместе с тем, секретарь Совбеза отметил, что ситуация с наркотрафиком в Афганистане остаётся непростой из-за распространения синтетических опиоидов, которые значительно опаснее фентанила. Кроме того, на фоне сокращения производства опия в 2024 году выявлен рост на 75% объёма изъятий метамфетамина в Афганистане и соседних странах. Центр же опийного наркосинтеза смещается в страны «Золотого треугольника».