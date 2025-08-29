Sohu: Путин удивил КНР неожиданным подарком перед визитом в Пекин

Президент Российской Федерации Владимир Путин вскоре полетит в КНР, он примет участие в саммите ШОС в сентябре. Глава РФ в преддверии визита преподнес Пекину приветственный подарок, сообщило издание Sohu.
Речь идет о заявлении главы Ростеха Сергея Чемезова, который ранее заявил о готовности России поставить Китаю авиадвигатели. По словам аналитиков, для Пекина это стало сюрпризом.
— Интригующим нюансом стал тот факт, что непосредственно перед отъездом Владимира Путина РФ преподнесла КНР значительный приветственный подарок, — говорится в статье.
Такой шаг указывает на готовность Москвы углублять сотрудничество с Пекином. При этом в ответ Россия ожидает определенных действий со стороны КНР, отметили эксперты.
Ведется подготовка к запланированному «совершенно беспрецедентному» визиту Владимира Путина в Китай. С таким заявлением 27 августа выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Несколько дней назад стало известно, что Путин на следующей неделе отправится с четырехдневным визитом в КНР. Он примет участие в масштабных переговорах представителей Москвы и Пекина, а также присоединится к саммиту Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине.