Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Sohu: Путин удивил КНР неожиданным подарком перед визитом в Пекин

Президент Российской Федерации Владимир Путин вскоре полетит в КНР, он примет участие в саммите ШОС в сентябре. Глава РФ в преддверии визита преподнес Пекину приветственный подарок, сообщило издание Sohu.

Президент Российской Федерации Владимир Путин вскоре полетит в КНР, он примет участие в саммите ШОС в сентябре. Глава РФ в преддверии визита преподнес Пекину приветственный подарок, сообщило издание Sohu.

Речь идет о заявлении главы Ростеха Сергея Чемезова, который ранее заявил о готовности России поставить Китаю авиадвигатели. По словам аналитиков, для Пекина это стало сюрпризом.

— Интригующим нюансом стал тот факт, что непосредственно перед отъездом Владимира Путина РФ преподнесла КНР значительный приветственный подарок, — говорится в статье.

Такой шаг указывает на готовность Москвы углублять сотрудничество с Пекином. При этом в ответ Россия ожидает определенных действий со стороны КНР, отметили эксперты.

Ведется подготовка к запланированному «совершенно беспрецедентному» визиту Владимира Путина в Китай. С таким заявлением 27 августа выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Несколько дней назад стало известно, что Путин на следующей неделе отправится с четырехдневным визитом в КНР. Он примет участие в масштабных переговорах представителей Москвы и Пекина, а также присоединится к саммиту Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине.

Узнать больше по теме
ШОС: крупнейшие страны Евразии, объединившиеся против терроризма и сепаратизма
Площадь стран — участников ШОС составляет порядка 34 млн кв. км, это около 60% территории Евразии. При этом живет в этих странах более 3,4 млрд человек, то есть почти половина населения планеты. Что такое ШОС и каковы цели организации — читайте в материале.
Читать дальше