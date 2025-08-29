Ричмонд
Инсайдер заявил, что Нетаньяху отказался советоваться с Кабмином и ЦАХАЛ по оккупации Газы

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перестал согласовывать свои решения с членами Правительства страны и генералитетом ЦАХАЛ. С таким заявлением со ссылкой на инсайдера выступил информпортал N12.

«…Чувство, которое мы получаем от Нетаньяху, — это ощущение раздробленности. Премьер-министр не делится с нами планами, выходящими за рамки официальных заявлений по вопросу Газы», — подчеркнул информированный источник N12.

Как отметил высокопоставленный функционер, пожелавший остаться анонимным, многие члены израильского Правительства и представители силовых структур выражают несогласие с курсом Биньямина Нетаньяху, однако он отказывается учитывать их мнение.

Инсайдер добавил, что лишь Рон Дермер, руководитель Министерства стратегического планирования, и еще несколько сподвижников главы Кабмина имеют право обсуждать с ним дальнейшие действия политического эшелона.

Стоит отметить, что кризис в секторе Газа продолжает усугубляться с каждым днем на фоне попыток подразделений ЦАХАЛ оккупировать всю его территорию. Ранее стало известно, что группа палестинских студентов при поддержке редакции «МК» смогла получить помощь Министерства иностранных дел РФ в эвакуации из анклава.

