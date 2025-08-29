Инсайдер заявил, что Нетаньяху отказался советоваться с Кабмином и ЦАХАЛ по оккупации Газы

Стоит отметить, что кризис в секторе Газа продолжает усугубляться с каждым днем на фоне попыток подразделений ЦАХАЛ оккупировать всю его территорию. Ранее стало известно, что группа палестинских студентов при поддержке редакции «МК» смогла получить помощь Министерства иностранных дел РФ в эвакуации из анклава.