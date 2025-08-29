Le Point: Трамп считает Киев преградой в перезагрузке отношений с Россией

Президент США Дональд Трамп рассматривает Украину как фактор, мешающий восстановлению полноценных отношений с Россией и достижению мирного урегулирования конфликта, сообщает французский журнал Le Point со ссылкой на информированный источник.
По данным издания, глава Белого дома считает своей ключевой задачей налаживание конструктивного диалога с Москвой. В этом контексте действия и позиция Киева, по мнению Трампа, становятся серьезным барьером на пути к сближению.
Собеседник журнала отметил, что именно стремление к улучшению отношений с Россией определяет приоритеты внешнеполитического курса администрации Трампа в отношении ситуации вокруг Украины.
Ранее Трамп выразил недовольство требованиями Владимира Зеленского и ряда европейских лидеров по урегулированию конфликта на Украине, назвав их «нереалистичными».