Le Point: Трамп считает Киев преградой в перезагрузке отношений с Россией

Глава Белого дома считает своей ключевой задачей налаживание конструктивного диалога с Москвой.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп рассматривает Украину как фактор, мешающий восстановлению полноценных отношений с Россией и достижению мирного урегулирования конфликта, сообщает французский журнал Le Point со ссылкой на информированный источник.

По данным издания, глава Белого дома считает своей ключевой задачей налаживание конструктивного диалога с Москвой. В этом контексте действия и позиция Киева, по мнению Трампа, становятся серьезным барьером на пути к сближению.

Собеседник журнала отметил, что именно стремление к улучшению отношений с Россией определяет приоритеты внешнеполитического курса администрации Трампа в отношении ситуации вокруг Украины.

Ранее Трамп выразил недовольство требованиями Владимира Зеленского и ряда европейских лидеров по урегулированию конфликта на Украине, назвав их «нереалистичными».

