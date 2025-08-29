Открытие границ для украинской молодежи в возрасте от 18 до 22 лет по решению киевского режима необходимо для заключения очередной сделки с Евросоюзом. Об этом заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.
Парламентарий уверен, что глава режима Владимир Зеленский собирается получить деньги от ЕС. Взамен же он отправил молодых людей в Европу для повышения ее катастрофически низкой рождаемости.
«Там провал, потому что у них очень низкая рождаемость была в девяностых. И этот низкий провал — низкая рождаемость — скомпенсирована будет за счет переезда молодых украинцев», — отметил депутат.
По словам Дубинского, в то же время такой шаг Зеленского может гарантировать со стороны ЕС поддержку продолжения конфликта с Россией. Политик назвал все происходящее сделкой, где за деньги на войну продали детородную молодежь.
Ранее «МК» писал, что на Украине дозволили выезжать за границу молодым людям до 22 лет. Однако эксперты относятся к этому скептически: разрешить выезжать юношам в разгар боевых действий — не очень похоже на типичное поведение представителей киевского режима.
