Открытие границ для украинской молодежи в возрасте от 18 до 22 лет по решению киевского режима необходимо для заключения очередной сделки с Евросоюзом. Об этом заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.