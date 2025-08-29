Британия запретила Израилю участвовать в выставке вооружений DSEI

Министерство обороны Израиля традиционно присутствовало на DSEI — масштабной выставке оружия и военной техники, проводимой в Лондоне каждые два года. Несмотря на то, что правительственные делегации приглашение не получат, израильские компании могут участвовать в выставке в обычном режиме. Их присутствие, как ожидается, вызовет массовые протесты.