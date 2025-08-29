Хотят вбить клин: Посол Моргулов назвал цель западных санкций

Запад пытается поссорить Россию и Китай, вводя незаконные санкции. Такое мнения высказал посол РФ в КНР Игорь Моргулов.
«Цель таких незаконных ограничений — сдержать экономическое и технологическое развитие России и Китая, добиться нерыночными методами необоснованных конкурентных преимуществ для своего бизнеса, а заодно и вбить клин между нашими странами», — сказал дипломат в интервью РИА Новости.
Моргулов подчеркнул, что и Москва, и Пекин считают западные санкции нелегитимными.
Ранее Китай официально выразил резкое несогласие с 17-м пакетом антироссийских санкций Евросоюза, который затронул ряд китайских компаний.
Также сообщалось, что в США группа сенаторов предложила ввести санкции против Китая за поддержку российской специальной военной операции на Украине.
Накануне представитель китайского МИД заявил, что США должны прекратить введение односторонних санкций и очернение Китая по украинскому вопросу.