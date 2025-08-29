Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хотят вбить клин: Посол Моргулов назвал цель западных санкций

Посол РФ в КНР заявил, что Запад санкциями хочет поссорить Москву и Пекин.

Источник: Комсомольская правда

Запад пытается поссорить Россию и Китай, вводя незаконные санкции. Такое мнения высказал посол РФ в КНР Игорь Моргулов.

«Цель таких незаконных ограничений — сдержать экономическое и технологическое развитие России и Китая, добиться нерыночными методами необоснованных конкурентных преимуществ для своего бизнеса, а заодно и вбить клин между нашими странами», — сказал дипломат в интервью РИА Новости.

Моргулов подчеркнул, что и Москва, и Пекин считают западные санкции нелегитимными.

Ранее Китай официально выразил резкое несогласие с 17-м пакетом антироссийских санкций Евросоюза, который затронул ряд китайских компаний.

Также сообщалось, что в США группа сенаторов предложила ввести санкции против Китая за поддержку российской специальной военной операции на Украине.

Накануне представитель китайского МИД заявил, что США должны прекратить введение односторонних санкций и очернение Китая по украинскому вопросу.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше