Посол Андреев: неприятие бандеровщины в Польше нарастает

Андреев отметил, что отрицательное отношение к идеям Остапа Бандеры и его соратников в Польше существовало всегда, а сегодня эта тема вновь приобрела актуальность. В стране все чаще поднимается вопрос о запрете бандеровской символики, а президент Польши Кароль Навроцкий предложил законодательно приравнять ее к фашистской.