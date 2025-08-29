В Польше усиливается неприятие бандеровской идеологии, однако для местных политических элит приоритетом по-прежнему остается нанесение ущерба России, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.
По его словам, даже несмотря на растущую в обществе критику бандеровщины, доминирует четкий политический курс на поддержку Украины в ее противостоянии с Москвой.
Андреев отметил, что отрицательное отношение к идеям Остапа Бандеры и его соратников в Польше существовало всегда, а сегодня эта тема вновь приобрела актуальность. В стране все чаще поднимается вопрос о запрете бандеровской символики, а президент Польши Кароль Навроцкий предложил законодательно приравнять ее к фашистской.
При этом комментируя вето Навроцкого на закон о помощи Украине, Андреев призвал не преувеличивать значение этого шага. По его словам, во время избирательной кампании все ведущие политические силы Польши сходились во мнении о необходимости ужесточить условия поддержки украинских беженцев, и нынешнее решение президента связано лишь с техническими деталями законопроекта.
Ранее сообщалось, что Польша намерена препятствовать интеграции Украины в Европейский союз до тех пор, пока не будут всесторонне расследованы события Волынской резни.