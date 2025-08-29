Ричмонд
Стало известно об уничтожении группы ВСУ дронами на правом берегу Днепра

Подразделение беспилотников мотострелкового полка группировки войск «Днепр» нанесло удар по украинским военнослужащим, которые пытались укрыться в частном доме на правобережье Днепра в Херсонской области.

Об этом сообщил оператор дрона с позывным Ямполь, его слова приводит «ТАСС». По его данным, в ходе разведки в зоне ответственности было выявлено трое бойцов противника.

После этого принято решение применить FPV-дроны и сбросы боеприпасов. Уточняется, что были задействованы два FPV-дрона. В результате подвал строения был уничтожен, перемещения противника оттуда мы не зафиксировали, сообщил военнослужащий.

На опубликованных кадрах с российского разведывательного дрона видно, как трое бойцов ВСУ заходят в полуразрушенный дом, после чего по зданию наносятся удары как FPV-дронами, так и несколькими сбросами.

Ранее источники в российских силовых структурах сообщили, что иностранные боевики, участвующие в боях на стороне ВСУ, начали отход на правый берег реки Оскол в районе Купянска. По их данным, наёмники переправляются через реку вброд целыми подразделениями, оставляя военную технику на левом берегу.

Читайте также: Российские бойцы взяли Купянск в клещи и перерезали снабжение ВСУ.

