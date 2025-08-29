Politico: Европа обсуждает создание буферной зоны на Украине глубиной до 40 км

По оценкам источников, для патрулирования зоны потребуется от 4 тыс. до 60 тыс. военнослужащих. Ожидается, что основу контингента могут составить военные силы Великобритании и Франции, которые активно продвигают эту инициативу. Польша и Германия не готовы направлять войска, опасаясь ослабления восточного фланга НАТО. Эстония, напротив, заявила о готовности выделить часть своего контингента.