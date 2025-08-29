Правительство РФ спишет девяти регионам страны долги по бюджетным кредитам

Правительство России осуществит списание задолженности на сумму 25,5 миллиарда рублей для девяти субъектов Федерации. О соответствующем решении объявил председатель кабинета министров Михаил Мишустин в ходе рабочего заседания.
Премьер-министр конкретизировал, что поддержка коснется Астраханской, Костромской, Пензенской, Саратовской, Томской областей, республик Башкортостан, Ингушетия, Удмуртия и Хакасия. Были приняты меры по списанию займов для девяти регионов на общую сумму порядка 25,5 млрд рублей, заявил Мишустин.
Он акцентировал, что поддержка регионов остается приоритетным направлением работы правительства, и напомнил о существующем в России специальном механизме, позволяющем аннулировать две трети кредитной задолженности тем территориям, которые занимались модернизацией инфраструктурных объектов.
Глава кабинета министров также отметил, что принятое решение будет способствовать улучшению качества жизни населения в перечисленных регионах.
Ранее, 8 августа 2025 года, правительством России был списан долг на сумму свыше 29 млрд рублей для двенадцати регионов страны, занимавшихся модернизацией жилищно-коммунального хозяйства.
