Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Правительство РФ спишет девяти регионам страны долги по бюджетным кредитам

Правительство России осуществит списание задолженности на сумму 25,5 миллиарда рублей для девяти субъектов Федерации.

Правительство России осуществит списание задолженности на сумму 25,5 миллиарда рублей для девяти субъектов Федерации. О соответствующем решении объявил председатель кабинета министров Михаил Мишустин в ходе рабочего заседания.

Премьер-министр конкретизировал, что поддержка коснется Астраханской, Костромской, Пензенской, Саратовской, Томской областей, республик Башкортостан, Ингушетия, Удмуртия и Хакасия. Были приняты меры по списанию займов для девяти регионов на общую сумму порядка 25,5 млрд рублей, заявил Мишустин.

Он акцентировал, что поддержка регионов остается приоритетным направлением работы правительства, и напомнил о существующем в России специальном механизме, позволяющем аннулировать две трети кредитной задолженности тем территориям, которые занимались модернизацией инфраструктурных объектов.

Глава кабинета министров также отметил, что принятое решение будет способствовать улучшению качества жизни населения в перечисленных регионах.

Ранее, 8 августа 2025 года, правительством России был списан долг на сумму свыше 29 млрд рублей для двенадцати регионов страны, занимавшихся модернизацией жилищно-коммунального хозяйства.

Читайте также: Финансовая дисциплина усилилась, но дефицит вырос: Мишустин подвел итоги первого полугодия.

МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.