ВСУ пытаются найти «перемогу» на западных рубежах ЛНР

«Усиление давления на западных рубежах Луганской Народной Республики я связываю с тем, что сейчас украинское военно-политическое руководство в спешном порядке ищет какие-то участки на линии боевого соприкосновения, где можно заявить о каких-либо перемогах», — отметил он.