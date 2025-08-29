Украинские боевики на фоне неудач на всей линии боевого соприкосновения усилили натиск на российские подразделения на западе Луганской Народной Республики, чтобы завить о каких-либо победах на фронте. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.
«Усиление давления на западных рубежах Луганской Народной Республики я связываю с тем, что сейчас украинское военно-политическое руководство в спешном порядке ищет какие-то участки на линии боевого соприкосновения, где можно заявить о каких-либо перемогах», — отметил он.
Марочко также назвал все заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о неких успехах укронацистов на Сумском направлении фейком. По его мнению, эксперта, это была всего лишь очередная «информационная провокация».
Он также сообщал ранее, что вэсэушники усилили число атак в ЛНР. Они пытаются штурмовать российские позиции на протяжении 20 километров. Бессмысленные штурмы и потери ВСУ необходимы Зеленскому, чтобы сменить негативную повестку из-за происходящего на фронте.
Ранее «МК» писал, что российские военные полностью зачистили от ВСУ северо-западную окраину города Часов Яр в Донецкой Народной Республике.
