Единый день голосования пройдет в Приморье 14 сентября

Единый день голосования пройдет 14 сентября на территории четырех городских и 15 муниципальных округов Приморья. В выборах смогут принять участие более 170 тысяч жителей края.

Обеспечению мер безопасности при голосовании уделяется особое внимание, сообщает пресс-служба краевого департамента внутренней политики.

Выборы на уровне городских округов пройдут в:

— Уссурийске,

— Арсеньеве,

— ЗАТО Фокино.

— Большом Камне.

Выборы на уровне муниципальных образований пройдут в:

— Дальнереченском,

— Кировском,

— Анучинском,

— Чугуевском,

-Хорольском,

— Пограничном,

— Октябрьском,

— Лазовском,

— Тернейском,

— Ханкайском,

— Партизанском,

— Ольгинском,

— Михайловском,

— Хасанском округах,

— в Спасске-Дальнем.

В подготовке и проведении выборов участвуют 20 территориальных избирательных комиссий и 367 участковых избирательных комиссий.

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения избирательных комиссий и помещений для голосования органами местного самоуправления создается резерв электрогенераторов.

В настоящее время также принимаются меры по обеспечению готовности помещений для голосования в части их защищенности от несанкционированного проникновения, оснащения средствами сигнализации и экстренной связи, соблюдения требований антитеррористической и противопожарной безопасности.

В ряде муниципалитетов принимаются меры по увеличению количества рейсов общественного транспорта в день голосования, особенно к удаленным участкам, по усилению контроля за дорожной ситуацией.

Проверяется состояние дорог и мостов на подъездах к избирательным участкам, временно ограничиваются ремонтные работы вблизи избирательных участков. Создаются специальные маршруты для маломобильных граждан.