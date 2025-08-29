Единый день голосования пройдет в Приморье 14 сентября

Обеспечению мер безопасности при голосовании уделяется особое внимание, сообщает пресс-служба краевого департамента внутренней политики.
Выборы на уровне городских округов пройдут в:
— Уссурийске,
— Арсеньеве,
— ЗАТО Фокино.
— Большом Камне.
Выборы на уровне муниципальных образований пройдут в:
— Дальнереченском,
— Кировском,
— Анучинском,
— Чугуевском,
-Хорольском,
— Пограничном,
— Октябрьском,
— Лазовском,
— Тернейском,
— Ханкайском,
— Партизанском,
— Ольгинском,
— Михайловском,
— Хасанском округах,
— в Спасске-Дальнем.
В подготовке и проведении выборов участвуют 20 территориальных избирательных комиссий и 367 участковых избирательных комиссий.
Для обеспечения бесперебойного электроснабжения избирательных комиссий и помещений для голосования органами местного самоуправления создается резерв электрогенераторов.
В настоящее время также принимаются меры по обеспечению готовности помещений для голосования в части их защищенности от несанкционированного проникновения, оснащения средствами сигнализации и экстренной связи, соблюдения требований антитеррористической и противопожарной безопасности.
В ряде муниципалитетов принимаются меры по увеличению количества рейсов общественного транспорта в день голосования, особенно к удаленным участкам, по усилению контроля за дорожной ситуацией.
Проверяется состояние дорог и мостов на подъездах к избирательным участкам, временно ограничиваются ремонтные работы вблизи избирательных участков. Создаются специальные маршруты для маломобильных граждан.