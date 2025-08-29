МИД Ирана направил письмо в ЕС с условием возобновления переговоров по атому

Ранее гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил о возвращении первой группы инспекторов МАГАТЭ в Иран. По его словам, они готовы приступить к работе на ядерных объектах. Гросси также отметил, что сейчас обсуждают, какие практические меры следует выполнить для начала работы МАГАТЭ в Исламской Республике.