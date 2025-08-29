МИД Ирана направил письмо в ЕС с условием возобновления переговоров по атому

«Аракчи подтвердил готовность Ирана возобновить честные и сбалансированные дипломатические переговоры при условии, что другие стороны проявят серьёзность и добрую волю и будут избегать действий, которые подрывают шансы на успех», — сказано в письме Аракчи, которое цитирует Reuters.
Кроме того, глава иранской дипломатии раскритиковал попытки возобновления санкций, назвав их недействительными и лишёнными юридической силы.
Ранее гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил о возвращении первой группы инспекторов МАГАТЭ в Иран. По его словам, они готовы приступить к работе на ядерных объектах. Гросси также отметил, что сейчас обсуждают, какие практические меры следует выполнить для начала работы МАГАТЭ в Исламской Республике.