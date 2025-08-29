Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Демешин: 5,5 тысячи студентов поступили в вузы Хабаровского края

Губернатор подчеркнул: молодёжь должна видеть перспективы в родных городах.

Источник: Пресс-служба губернатора Хабаровского края

В этом году на бюджетные места в вузы Хабаровского края зачислены 5,5 тысячи абитуриентов, включая выпускников из 30 регионов России, — сообщает телеграм-канал ДЕМЕШИН.

«Это значимый показатель и подтверждение высокого уровня образования, но стремиться всегда есть к чему», — отметил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин на встрече с ректорами вузов.

Он подчеркнул, что крайне важно, чтобы молодёжь оставалась жить и трудиться в родных городах. «Создание межвузовского кампуса в Хабаровске поможет студентам видеть перспективы на Дальнем Востоке России и строить карьеру здесь», — заявил губернатор.

По словам Демешина, реалии требуют не только профессиональной подготовки молодёжи, но и патриотического воспитания. «Вижу большой потенциал в привлечении ветеранов специальной военной операции, в том числе в качестве преподавателей вузов», — добавил он.

Эти шаги направлены на то, чтобы молодое поколение было готово к взрослой жизни и видело будущее в своём регионе.