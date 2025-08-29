Демешин: 5,5 тысячи студентов поступили в вузы Хабаровского края

В этом году на бюджетные места в вузы Хабаровского края зачислены 5,5 тысячи абитуриентов, включая выпускников из 30 регионов России, — сообщает телеграм-канал ДЕМЕШИН.
«Это значимый показатель и подтверждение высокого уровня образования, но стремиться всегда есть к чему», — отметил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин на встрече с ректорами вузов.
Он подчеркнул, что крайне важно, чтобы молодёжь оставалась жить и трудиться в родных городах. «Создание межвузовского кампуса в Хабаровске поможет студентам видеть перспективы на Дальнем Востоке России и строить карьеру здесь», — заявил губернатор.
По словам Демешина, реалии требуют не только профессиональной подготовки молодёжи, но и патриотического воспитания. «Вижу большой потенциал в привлечении ветеранов специальной военной операции, в том числе в качестве преподавателей вузов», — добавил он.
Эти шаги направлены на то, чтобы молодое поколение было готово к взрослой жизни и видело будущее в своём регионе.