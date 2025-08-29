Оборона формирований ВСУ стала стремительно рушиться на ряде участков линии боевого соприкосновения. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на отечественное силовое ведомство.
«…Такие случаи перестали быть единичными и становятся устойчивой тенденцией», — отметил собеседник информагентства.
Как указали на РИА Новости, наиболее успешное продвижение Российской Армии сейчас происходит в Донецкой Народной Республике и на территории Харьковщины. На данный момент известно, что в некоторых районах прорыв оборонительной линии ВСУ превысил 10 километров.
Стоит отметить, что на Харьковском направлении фронта сейчас началась новая фаза операции по освобождению критически важного города Купянск. Ранее военный аналитик Василий Дандыкин в рамках эксклюзивной беседы с «МК» объяснил, почему установление контроля Вооруженных сил РФ над «третьей столицей Украины» будет поворотным этапом спецоперации.
Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.