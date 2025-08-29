В ДНР и на Харьковщине начался серьезный прорыв обороны радикалов ВСУ

Как указали на РИА Новости, наиболее успешное продвижение Российской Армии сейчас происходит в Донецкой Народной Республике и на территории Харьковщины. На данный момент известно, что в некоторых районах прорыв оборонительной линии ВСУ превысил 10 километров.