Херш получил широкую известность благодаря расследованиям военных конфликтов, включая войну во Вьетнаме. В последние годы он публиковал статьи о взрывах на газопроводах «Северный поток». Журналист утверждал, что взрывные устройства были установлены в июне 2022 года водолазами ВМС США при участии норвежских специалистов. Херш также писал о коррупции на Украине и контрабанде наркотиков через порт Одессы под видом гуманитарных грузов.