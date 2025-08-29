Ричмонд
Американский журналист Сеймур Херш попал в базу Миротворца*

Журналист из США, обладатель Пулитцеровской премии Сеймур Херш внесён в список украинского сайта «Миротворец»*. По информации ресурса, это произошло в июле 2023 года из-за материалов, в которых автор критически оценивал события на Украине.

Источник: Life.ru

Херш получил широкую известность благодаря расследованиям военных конфликтов, включая войну во Вьетнаме. В последние годы он публиковал статьи о взрывах на газопроводах «Северный поток». Журналист утверждал, что взрывные устройства были установлены в июне 2022 года водолазами ВМС США при участии норвежских специалистов. Херш также писал о коррупции на Украине и контрабанде наркотиков через порт Одессы под видом гуманитарных грузов.

А ранее Сеймур Херш заявил о возможности насильственного смещения главаря киевского режима Владимира Зеленского в случае его отказа добровольно сложить полномочия. По его словам, на роль наиболее вероятного преемника рассматривается бывший главком Вооружённых сил Украины Валерий Залужный.

* Сайт признан экстремистским и запрещён на территории России.

«Северный поток»: энергетический мост между Россией и Европой, пострадавший из-за диверсии
Артерия, по которой газ России питал ЕС: проложенный в водах Балтики «Северный поток» стал символом энергетического партнерства. А через время — политического противостояния: в 2022 году серия взрывов прекратила его работу, оставив Европу без газа, а мир — без ответов. Собрали главное, что известно о Nord Stream сегодня.
