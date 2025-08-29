Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев получает поздравления в свой юбилей

29 августа мэр Новосибирска Максим Кудрявцев празднует 50-летний юбилей, отмечая знаковую дату в статусе главы города, который он возглавляет уже полтора года.
Уроженец Алтайского края, Кудрявцев связал свою судьбу с Новосибирском в 1993 году, поступив в НГТУ, после чего начал карьеру в сфере телекоммуникаций, где прошёл путь от инженера до вице-президента «Ростелекома», возглавляя макрорегиональный филиал «Сибирь».
«Его профессиональный опыт и глубокое понимание инфраструктурных вопросов стали основой для эффективного управления городом», — отмечают коллеги, подчёркивая, что до назначения мэром Кудрявцев успешно работал в региональном и федеральном парламенте, представляя интересы Новосибирской области.
За время его руководства город реализовал ряд ключевых проектов в сфере транспорта и благоустройства, а сегодня юбиляра поздравляют не только политики и предприниматели, но и тысячи горожан, оценивших его практический подход к решению задач.