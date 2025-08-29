Минпросвещения установило единые правила: школьный день — с 8 до 19

Министерство просвещения России закрепило единый режим занятий в школах.
Теперь уроки должны начинаться не ранее 8:00 и завершаться не позднее 19:00 при наличии второй смены. Обучение в три смены, а также проведение нулевых уроков исключено. Для 5-х и 9-х классов, а также для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена исключительно первая смена.
Регламент основан на санитарных нормах.
Документ, регулирующий порядок организации учебного процесса, разработан с учетом действующих СанПиНов. Все необходимые рекомендации уже направлены в регионы.
Учебный год и структура обучения.
Новый учебный год стартует 1 сентября и завершится 26 мая. Школы смогут самостоятельно выбирать систему — обучение по четвертям или по триместрам.
Обязательные предметы.
С 2026—2027 учебного года утвержден перечень дисциплин, которые входят в обязательную программу для получения основного общего образования. В него включены русский язык и литература, математика, физика, иностранный язык, биология, география, химия, история, а также ряд других предметов.