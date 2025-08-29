Минпросвещения установило единые правила: школьный день — с 8 до 19

Теперь уроки должны начинаться не ранее 8:00 и завершаться не позднее 19:00 при наличии второй смены. Обучение в три смены, а также проведение нулевых уроков исключено. Для 5-х и 9-х классов, а также для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена исключительно первая смена.