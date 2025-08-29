Наёмница из Дании Йоргенсен обжаловала вынесенный ей в России приговор

Ранее военный суд заочно осудил гражданку Дании Аннабель Йоргенсен на 26 лет лишения свободы за преступления, совершённые в Курской области. Ей также назначен штраф в размере 1,7 миллиона рублей. Установлено, что в мае 2024 года она присоединилась к ВСУ по контракту с ежемесячной выплатой не менее 1000 долларов и участвовала в боевых действиях против Армии России на Украине и в Курской области. В ноябре 2024 года Йоргенсен и другие наёмники незаконно проникли в РФ, совершая преступления против мирных жителей с целью дестабилизации и устрашения.