Туристический потенциал Свирска оценил губернатор Иркутской области

Полученные средства были вложены в возведение удобной туристической навигационной системы на улицах города, установку туалетных модулей в парке по улице Ленина. Также на средства субсидии появились вандалоустойчивые архитектурные формы и скульптуры на набережной, возле Дома культуры «Русь» установили музыкальные инструменты. Помимо этого в городе оборудовали уличные экраны и лавочки с подсветкой, обзорные площадки и пункты аренды велосипедов: для них были закуплены велосипеды, катамараны, веломобили, передвижной видеоспиннер, симулятор экскаватора.