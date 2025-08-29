Ричмонд
Туристический потенциал Свирска оценил губернатор Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в рамках рабочей поездки в Свирск посетил туристический центр города. Он расположен на общественной территории «Свирская Ривьера». Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на правительство Приангарья.

Источник: пресс-служба правительства Иркутской области

В 2024 году Свирск получил субсидию в 43,8 миллиона рублей в рамках госпрограммы на развитие туризма.

Полученные средства были вложены в возведение удобной туристической навигационной системы на улицах города, установку туалетных модулей в парке по улице Ленина. Также на средства субсидии появились вандалоустойчивые архитектурные формы и скульптуры на набережной, возле Дома культуры «Русь» установили музыкальные инструменты. Помимо этого в городе оборудовали уличные экраны и лавочки с подсветкой, обзорные площадки и пункты аренды велосипедов: для них были закуплены велосипеды, катамараны, веломобили, передвижной видеоспиннер, симулятор экскаватора.

Ключевым мероприятием госпрограммы стало оформление туристского информационного центра города. Каждый путешественник, посещающий Свирск, может обратиться в центр за консультацией, приобретением сувениров, изучением интерактивного стенда города.

Уверен, что развитие внутреннего туризма, новых туристических локаций внутри региона — не просто модный тренд. Людей интересует природа и культура родного края, развивается немало маршрутов выходного дня. Свирск — яркий образец того, как грамотное вложение средств может изменить облик небольшого города и привлечь сюда путешественников. Что немаловажно, при этом растет и качество жизни местных жителей, — сказал Игорь Кобзев.

Заинтересовывает Свирск не только инфраструктурой. Для привлечения нового туристического потока и знакомства гостей с историей города была разработана иммерсивная экскурсия в формате аудиоспектакля «Свирск — жемчужина Ангары». Жители и гости города могут прослушать душевную историю внезапно встретившихся мужчины — местного жителя и женщины — любящей дочери, которая приехала искать информацию о своем отце. Спектакль был разработан московскими специалистами, которые специально приехали в Свирск для изучения быта, традиций и истории территории.