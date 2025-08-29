Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Компании в Восточной Германии не поддержали военные планы Мерца

Крупнейшие предприятия Восточной Германии не проявили интереса к предложению канцлера ФРГ Фридриха Мерца о вовлечении сотрудников в резерв бундесвера. Об этом пишет Berliner Zeitung. Журналисты связывались с несколькими фирмами региона, пытаясь выяснить, готовы ли они содействовать армии. Почти все респонденты уклонились от конкретного ответа.

Источник: Life.ru

Единственным предприятием, согласившимся прокомментировать инициативу, стала InfraLeuna GmbH, управляющая крупнейшим химическим парком Саксонии-Анхальт. Руководитель Кристофа Гюнтер подчеркнул, что пока не получал указаний, выходящих за пределы законодательства. Он добавил, что сотрудники компании надеются на скорое завершение украинского конфликта, но не связывают это с возможной поддержкой военных.

Ранее правительство утвердило закон о добровольной военной службе. Согласно документу, мужчины, родившиеся после 31 декабря 2007 года, обязаны заполнить анкету с данными о росте, весе и персональной информации. Женщины могут участвовать по желанию.

А ранее Фридрих Мерц заявил, что государство больше не способно поддерживать нынешний объём социальных расходов. По его словам, нынешняя модель социального обеспечения устойчива лишь формально, но её финансирование становится непосильным из-за экономического спада. В 2024 году на пособия было выделено рекордные 47 миллиардов евро, что, по мнению канцлера, требует пересмотра существующей системы поддержки граждан.

Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше