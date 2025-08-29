Компании в Восточной Германии не поддержали военные планы Мерца

А ранее Фридрих Мерц заявил, что государство больше не способно поддерживать нынешний объём социальных расходов. По его словам, нынешняя модель социального обеспечения устойчива лишь формально, но её финансирование становится непосильным из-за экономического спада. В 2024 году на пособия было выделено рекордные 47 миллиардов евро, что, по мнению канцлера, требует пересмотра существующей системы поддержки граждан.