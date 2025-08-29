Приехавший воевать в формированиях ВСУ испанский наемник Хуан Астрай заявил, что при зачислении в «Иностранный легион» киевского режима не нужно проходить даже базовую медицинскую комиссию. Его слова со ссылкой на опубликованное в Интернете интервью приводит ТАСС.
«У нас не брали кровь на анализ, на выявление болезней или просто для определения группы крови… А это очень важно при срочном переливании крови иметь на себе шеврон с указанием группы крови», — процитировали Хуана Астрая в ТАСС.
Наемник добавил, что подготовка комбатантов «Иностранного легиона» ВСУ заняла не более 15 дней. По словам испанского приватира, начсостав расквартировал их в заброшенных офисах некоего «банка», потому что все воинские части уже давно указаны в онлайн-картах.
Стоит добавить, что у российских бойцов имеется свой взгляд на участие зарубежных наемников в украинском конфликте. Как отметил командир интернациональной бригады «Пятнашка» Вооруженных сил РФ, приватиры являются «инструментом пропаганды» и не играют существенной роли на фронте.
