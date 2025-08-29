Москва ошеломила Пекин подарком: что преподнес Путин перед отъездом в страну

Перед визитом в Китай на саммит Шанхайской организации сотрудничества, который состоится в сентябре, президент России Владимир Путин преподнес Пекину неожиданный подарок. Об этом сообщает издание Sohu.
«Интригующим нюансом стал тот факт, что непосредственно перед отъездом президента РФ Владимира Путина Россия преподнесла КНР значительный приветственный подарок», — отмечается в статье.
Как рассказал глава компании «Ростех» Сергей Чемезов, Москва готова поставить в Китай российские авиадвигатели. В публикации отмечается, что для китайской стороны это стало неожиданным сюрпризом. Автор статьи подчёркивает, что такое заявление прозвучало не случайно и связано с развитием китайского самолёта С919.
Саммит пройдет в городе Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. На него приедут лидеры более 20 стран, а также главы 10 международных организаций Во встрече примет участие председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. В ходе мероприятий китайский лидер проведет приветственный банкет и двусторонние встречи с лидерами стран-участниц организации.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко также примет участие в саммите ШОС и, по его словам, привезет в подарок зарубежным коллегам льняные мешочки с картофелем. Он отметил, что сувениры уже подготовлены.
Помимо прочего Китай 3 сентября отметит 80-летие победы в войне против японских захватчиков и окончания Второй мировой войны военным парадом на площади Тяньаньмэнь. На мероприятии, как сообщило Reuters, будут присутствовать лидеры 26 стран, включая Владимира Путина и Ким Чен Ына.
Помощник главы МИД Китая Хун Лэй заявил, что визит российского президента Владимира Путина в КНР и его участие в военных торжествах отражает решимость двух государств защищать итоги Второй мировой войны. Он напомнил, что 80 лет назад Китай и СССР, будучи основными аренами для боев Второй мировой войны в Азии и Европе, сыграли ключевую роль в борьбе с фашизмом.
Некоторые представители Запада решили проигнорировать торжества в Пекине. Более того, парад намерены бойкотировать и дипломаты ЕС, работающие в КНР, ряд из них демонстративно отправились в отпуск. Показала «подлянку» и Япония, по дипломатическим каналам призвав страны Азии и Европы не участвовать в торжествах.