Москва ошеломила Пекин подарком: что преподнес Путин перед отъездом в страну

Помощник главы МИД Китая Хун Лэй заявил, что визит российского президента Владимира Путина в КНР и его участие в военных торжествах отражает решимость двух государств защищать итоги Второй мировой войны. Он напомнил, что 80 лет назад Китай и СССР, будучи основными аренами для боев Второй мировой войны в Азии и Европе, сыграли ключевую роль в борьбе с фашизмом.