Американского журналиста неожиданно добавили в список украинского «Миротворца»*

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш был внесён в базу данных украинского сайта «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России).

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш был внесён в базу данных украинского сайта «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России). Согласно информации портала, это произошло в июле 2023 года вследствие публикаций, в которых автор подвергал критической оценке события на Украине.

Херш приобрел мировую известность благодаря своим расследованиям военных конфликтов, включая вьетнамскую войну. В последнее время он публиковал материалы, касающиеся диверсии на газопроводах «Северный поток». Журналист утверждал, что взрывные устройства были размещены в июне 2022 года водолазами ВМС США при содействии норвежских специалистов.

Кроме того, Херш также освещал вопросы коррупции на Украине и контрабанду наркотических веществ через одесский порт под прикрытием гуманитарных грузов.

Ранее Сеймур Херш заявлял о возможном насильственном отстранении от власти главы киевского режима Владимира Зеленского в случае его отказа добровольно уйти в отставку. По его информации, на роль наиболее вероятного преемника рассматривается экс-главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный.

Актер Павел Деревянко попал в базу сайта «Миротворец»*

