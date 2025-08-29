Ричмонд
Sohu: накануне поездки в Китай Путин преподнес неожиданный подарок

Китайское издание Sohu рассказало о неожиданном подарке со стороны президента России Владимира Путина накануне его многодневного визита в КНР на саммит ШОС в Тяньцзине и военный парад в Пекине. Речь, по данным издания, идет о согласии президента поставлять в Китай российские авиадвигатели.

Источник: Пресс-служба Президента России

В материале уточняется, что длительный визит в Китай российского президента не только свидетельствует «о близости российско-китайских отношений», но и привлекает внимание «благодаря особому приветственному подарку».

Предложение России об авиадвигателях было озвучено накануне главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым, выразившем готовность «в случае запроса со стороны Пекина» поставлять Китаю двигатели ПД-14, ПД-8 и перспективный ПД-35.

В Sohu предполагают, что подобное предложение особенно ценно для программы строительства китайского авиалайнера COMAC C919, которая столкнулась с ограничениями поставок из США необходимых технологий.

