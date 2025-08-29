Родителям школьников перечислили 25,3 млрд тенге из фонда «Всеобуч»

В преддверии нового учебного года обеспечен полный охват школьников из социально уязвимых категорий через фонд «Всеобуч». По данным местных исполнительных органов, на счета родителей и законных представителей перечислено 25,3 млрд тенге для приобретения школьной формы, обуви и принадлежностей, передает пресс-служба Министерства просвещения Казахстана.
«Поддержку получили более 500 тыс. детей, среди которых дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, школьники из малообеспеченных семей и получатели адресной социальной помощи, а также дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации», — говорится в сообщении.
В этом году минимальный размер выплаты составляет 46 228 тенге на одного ребенка. Вместе с тем в ряде регионов по решению маслихатов были предусмотрены более высокие показатели:
в Алматы — 55 тыс. тенге; в Жамбылской области — 53 117 тенге; в Павлодарской области — 53 663 тенге.
Фото: пресс-служба Минпросвещения РК.
«Ежегодно фонд “Всеобуч” помогает детям подготовиться к началу нового учебного года. Это позволяет семьям обеспечить детей всем необходимым к школе и гарантирует равные возможности для каждого ребенка. Важно отметить, что “Всеобуч” является одной из ключевых мер государственной поддержки», — подчеркнула председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова.
