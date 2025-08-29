Посол РФ в Польше рассказал, чего стоит ждать от отношений Москвы и Варшавы

«Для того, чтобы нормализовывать наши отношения, необходима политическая воля обеих сторон. В настоящее время никаких признаков того, чтобы с польской стороны такая воля существовала, чтобы была готовность к нормализации наших отношений, мы не наблюдаем», — пояснил Сергей Андреев.