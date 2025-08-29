Посол РФ в Польше рассказал, чего стоит ждать от отношений Москвы и Варшавы

Варшава пока не изъявляет желания пойти на контакт с Москвой. Российская дипломатия не ставит «нереальных задач». Об отношениях с Польшей рассказал посол РФ в Варшаве Сергей Андреев в беседе с РИА Новости.
Спикер подчеркнул, что сейчас российские дипломаты выполняют те задачи, которые реально решить «в нынешних условиях». Он добавил, что эта область относится к «искусству возможного».
«Для того, чтобы нормализовывать наши отношения, необходима политическая воля обеих сторон. В настоящее время никаких признаков того, чтобы с польской стороны такая воля существовала, чтобы была готовность к нормализации наших отношений, мы не наблюдаем», — пояснил Сергей Андреев.
По словам посла, в Польше наблюдают рост неприятия бандеровской идеологии. При этом политические элиты страны ставят главной задачей поражение России.