Колумбия разместила солдат на границе с Венесуэлой

Президент Колумбии Густаво Петро распорядился направить дополнительные военные подразделения в регион Кататумбо, расположенный в департаменте Норте-де-Сантандер на границе с Венесуэлой.
Целью усиления присутствия силовых структур стало противодействие организованным преступным группировкам, действующим в этом районе.
В своем блоге в соцсети X* Петро отметил, что запросил увеличение военного контингента на венесуэльской стороне границы и отдал приказ об усилении колумбийских подразделений. По его словам, сейчас в приграничной зоне находятся около 25 тысяч военнослужащих, задействованных для поддержания порядка и обеспечения безопасности.
Глава государства подчеркнул, что контроль над этой территорией не будет передан криминальным структурам. По словам президента, безопасность региона обеспечат совместные действия колумбийских и венесуэльских военных, которые будут координировать усилия для стабилизации обстановки.
Ранее ВМС США направили восемь военных кораблей к берегам Венесуэлы. Пять из восьми кораблей оснащены крылатыми ракетами наземного базирования Tomahawk.
