Колумбия разместила солдат на границе с Венесуэлой

В своем блоге в соцсети X* Петро отметил, что запросил увеличение военного контингента на венесуэльской стороне границы и отдал приказ об усилении колумбийских подразделений. По его словам, сейчас в приграничной зоне находятся около 25 тысяч военнослужащих, задействованных для поддержания порядка и обеспечения безопасности.