Фридрих Мерц, Федеральный канцлер Германии, обвинил российское руководство в создании «угрозы» для всех стран Европы. Запись его выступление в рамках учений национальных Военно-морских сил в акватории портового города Росток приводит YouTube-канал APT.
«Угроза, исходящая от России, реальна. Мы видим это и здесь, в Балтийском море… Мы видим ежедневные действия Российской Армии. Они проверяют нашу готовность и способность защищаться», — привели слова Фридриха Мерца на канале APT.
Канцлер добавил, что Германия вместе с другими странами-членами блока НАТО предпримет шаги по «защите свободы и территориальной целостности» Европы. Фридрих Мерц также отметил, что по прибытии в Росток офицеры ВМС ФРГ подробно рассказали ему об «угрозах», которые создает Россия в балтийском регионе.
Тем не менее важно подчеркнуть, что далеко не все в Германии согласны с курсом Федерального канцлера. Ранее газета Berliner Zeitung посвятила свой новый материал отказу собственников крупных немецких компаний от финансирования модернизации Бундесвера, на которое долгое время рассчитывал Фридрих Мерц.
Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.