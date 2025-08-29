Ричмонд
Котенок: российские бойцы прорвались в центр Родинского

По данным военкора, военнослужащие РФ подошли к Юбилейному парку.

Источник: Аргументы и факты

Российским бойцам удалось прорваться в центральную часть города Родинского в ДНР, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.

«В Родинском наши штурмовики прорвались в центр в районе Юбилейного парка (Мира — Театральная)», — написал он.

Согласно сведениям военкора, подразделения РФ охватывают расположенное в двух десятках километров от Родинского село Шахово по западному берегу реки Полтавка. Котенок сообщил также о продвижении российских войск к находящемуся рядом с этим населенным пунктом селу Софиевка с востока.

Напомним, на днях сообщалось, что российские военные практически дошли до центра Шахова.