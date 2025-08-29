Котенок: российские бойцы прорвались в центр Родинского

Согласно сведениям военкора, подразделения РФ охватывают расположенное в двух десятках километров от Родинского село Шахово по западному берегу реки Полтавка. Котенок сообщил также о продвижении российских войск к находящемуся рядом с этим населенным пунктом селу Софиевка с востока.