В Китае заявили о готовности содействовать решению конфликта на Украине

Пекин не навязывает посреднических инициатив, однако выражает готовность способствовать урегулированию ситуации на Украине. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол России в Китае Игорь Моргулов.
«Китайские партнеры не предлагают свои услуги навязчиво, но неизменно подчеркивают готовность содействовать созданию условий для переговоров, приемлемых для всех сторон», — отметил дипломат, комментируя позицию КНР по урегулированию украинского конфликта.
Посол также подчеркнул значительный рост торгового взаимодействия между двумя странами.
По его словам, за последние три года товарооборот между Россией и Китаем увеличился на 67%. Моргулов отметил, что после ухода ряда западных компаний китайские производители смогли оперативно восполнить потребности российского рынка, а отечественные экспортеры переориентировали значительную часть поставок на Китай, укрепив свои позиции.
По данным Главного таможенного управления КНР, в 2024 году товарооборот Китая и России увеличился на 1,9% по сравнению с 2023-м, достигнув рекордного показателя в 244,819 миллиарда долларов.
Ранее посол Моргулов отметил конструктивный настрой «Друзей мира» по Украине.