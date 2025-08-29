Ричмонд
Президент России отметил заслуги четырёх жителей Хабаровского края

Благодарности и почётной грамоты главы государства удостоились три железнодорожника и общественный эколог.

Источник: сайт Кремля

Президент России Владимир Владимирович Путин отметил заслуги в труде и общественной работе сразу четырёх жителей Хабаровского края. Среди земляков, которые удостоились высоких наград главы государства, три сотрудника РЖД из нашего региона и руководитель местного отделения всероссийской экологической общественной организации. Распоряжение об этом опубликовано на официальном сайте Кремля, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Так, за успехи в труде и добросовестную работу в течение многих лет благодарности главы государства объявлены руководителям подразделений Ургальской, Хабаровской и Бикинской дистанций пути РЖД Андрею Ковалёву, Алексею Кудряшову и Александру Юртаеву.

За активную общественную деятельность почётная грамота Президента России будет вручена руководителю регионального отделения Всероссийского общества охраны природы Владимиру Сидорову.

Он сейчас является также депутатом краевой законодательной думы. В своих социальных сетях и при помощи запросов Владимир Сидоров старается реагировать на все ЧП в сфере охраны окружающей среды в нашем крае от повреждения пульпопровода и сброса отходов на месторождении олова в Солнечном районе до неприятного запаха, который досаждает жильцам городских кварталов в Хабаровске.

Озвученные краевым руководством общества охраны природы вопросы становятся предметом разбирательства надзорных и правоохранительных органов. Главное, удаётся добиться устранения нарушений. Это и было отмечено главой государства.