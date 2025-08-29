Президент России отметил заслуги четырёх жителей Хабаровского края

Он сейчас является также депутатом краевой законодательной думы. В своих социальных сетях и при помощи запросов Владимир Сидоров старается реагировать на все ЧП в сфере охраны окружающей среды в нашем крае от повреждения пульпопровода и сброса отходов на месторождении олова в Солнечном районе до неприятного запаха, который досаждает жильцам городских кварталов в Хабаровске.