Глава Таврического района переизбран в разгар паводка

Руководство районом сохранит Игорь Баннов.
«Продолжим совместную работу, направленную на поступательное развитие нашего Таврического района. Впереди у нас много дел по благоустройству, в том числе по ликвидации последствий подтопления, созданию надежной системы водоотведения, ремонту дорог, зданий, инженерных коммуникаций и другой. Спасибо всем, кто помогает делать наш район красивым, комфортным для жизни, участвует в делах, важных для района, области, страны. Будем и дальше работать вместе», — рассказал Баннов.
Игорь Баннов, родившийся в 1966 году в Павлоградке Омской области, окончил Омский институт физической культуры. Впервые он стал главой Таврического района в 2021 году, ранее занимая пост заместителя руководителя района.
Отметим, что на этих выборах ему противостоял кандидат Евгений Кирин.