Глава Таврического района переизбран в разгар паводка

«Продолжим совместную работу, направленную на поступательное развитие нашего Таврического района. Впереди у нас много дел по благоустройству, в том числе по ликвидации последствий подтопления, созданию надежной системы водоотведения, ремонту дорог, зданий, инженерных коммуникаций и другой. Спасибо всем, кто помогает делать наш район красивым, комфортным для жизни, участвует в делах, важных для района, области, страны. Будем и дальше работать вместе», — рассказал Баннов.