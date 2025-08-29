Авиация уничтожила крупное скопление боевиков ВСУ на элеваторе в Волчанске

Крупное скопление боевиков ВСУ попало под удар авиации на территории элеватора в городе Волчанск Харьковской области, сообщил в пятницу Telegram-канал «Северный Ветер».
«В Волчанске авиацией ВКС РФ нанесен удар по крупному скоплению сил ВСУ на территории элеватора», — говорится в публикации.
В Сети появились кадры нанесения удара по боевикам противника на элеваторе.
По информации Telegram-канала «DIVGEN. Карта СВО», скопление украинских военнослужащих было выявлено в полуразрушенном здании на территории элеватора. В публикации говорится, что авиаудар «превратил строение в руины».
Ранее сообщалось, что российские тяжелые огнеметные системы, артиллерия и авиация устроили боевикам ВСУ «огненный ад» в Волчанске.