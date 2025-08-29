Казахстан продолжит усилия по ядерному разоружению и миру

«Наш народ стал жертвой тяжелейших последствий испытаний атомного оружия. Эта трагедия не должна повториться. Ради будущих поколений мы должны укреплять мир, развивать международное сотрудничество, предпринимать усилия по ядерному разоружению и отказу от ядерных испытаний. Мир и безопасность — это высшие ценности, объединяющие всё человечество» написал Глава государства на своей странице в социальной сети Х.