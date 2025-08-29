Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казахстан продолжит усилия по ядерному разоружению и миру

Сегодня, 29 августа, отмечается Международный день действий против ядерных испытаний, передает DKNews.kz.

Источник: Акорда

Эта памятная дата была учреждена Генеральной Ассамблеей ООН по инициативе Казахстана, страны, которая первой в мире добровольно закрыла свой ядерный полигон и отказалась от ядерного арсенала.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своём обращении подчеркнул, что трагедия ядерных испытаний, пережитая нашим народом, не должна повториться.

«Наш народ стал жертвой тяжелейших последствий испытаний атомного оружия. Эта трагедия не должна повториться. Ради будущих поколений мы должны укреплять мир, развивать международное сотрудничество, предпринимать усилия по ядерному разоружению и отказу от ядерных испытаний. Мир и безопасность — это высшие ценности, объединяющие всё человечество» написал Глава государства на своей странице в социальной сети Х.

Закрытие Семипалатинского ядерного полигона в 1991 году стало историческим шагом, символом приверженности Казахстана идеалам мира и безопасности. Именно благодаря этой инициативе Казахстан активно выступает за ядерное разоружение и укрепление глобальной стабильности.

Сегодня страна продолжает оставаться одним из мировых лидеров в продвижении идей отказа от ядерного оружия. Казахстанские инициативы поддерживаются на международной арене, а созданный по решению ООН Международный день действий против ядерных испытаний служит напоминанием о важности мирного будущего.

Президент Токаев отметил, что в современном мире, полном геополитических вызовов, особенно важно укреплять доверие между странами, развивать диалог и сотрудничество.

Казахстан, оставаясь последовательным сторонником мира, продолжит работу по продвижению инициатив в области ядерного разоружения и глобальной безопасности.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше