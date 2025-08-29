Казахстан продолжит усилия по ядерному разоружению и миру

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своём обращении подчеркнул, что трагедия ядерных испытаний, пережитая нашим народом, не должна повториться.
«Наш народ стал жертвой тяжелейших последствий испытаний атомного оружия. Эта трагедия не должна повториться. Ради будущих поколений мы должны укреплять мир, развивать международное сотрудничество, предпринимать усилия по ядерному разоружению и отказу от ядерных испытаний. Мир и безопасность — это высшие ценности, объединяющие всё человечество» написал Глава государства на своей странице в социальной сети Х.
Закрытие Семипалатинского ядерного полигона в 1991 году стало историческим шагом, символом приверженности Казахстана идеалам мира и безопасности. Именно благодаря этой инициативе Казахстан активно выступает за ядерное разоружение и укрепление глобальной стабильности.
Сегодня страна продолжает оставаться одним из мировых лидеров в продвижении идей отказа от ядерного оружия. Казахстанские инициативы поддерживаются на международной арене, а созданный по решению ООН Международный день действий против ядерных испытаний служит напоминанием о важности мирного будущего.
Президент Токаев отметил, что в современном мире, полном геополитических вызовов, особенно важно укреплять доверие между странами, развивать диалог и сотрудничество.
Казахстан, оставаясь последовательным сторонником мира, продолжит работу по продвижению инициатив в области ядерного разоружения и глобальной безопасности.