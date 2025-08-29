Ричмонд
Песков не стал комментировать слухи о назначении Козака полпредом СЗФО

В Кремле отреагировали на сообщения о назначении замглавы администрации президента Дмитрия Козака на пост полномочного представителя в Северо-Западном федеральном округе. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что обсуждение слухов о кадровых перестановках администрацией не проводится.

Источник: Life.ru

«Мы же никогда кадровые гадания не комментируем», — приводит ответ Пескова РИА «Новости».

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что Козак рассматривается как один из кандидатов. Однако официального подтверждения не поступало.

На данный момент полномочным представителем президента в СЗФО с ноября 2018 года остаётся Александр Гуцан.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин планирует представить кандидатуру Александра Гуцана, полпреда в Северо-Западном федеральном округе, на должность Генерального прокурора. В соответствии с законом, освобождение от должности и назначение Генерального прокурора осуществляется российским лидером. После представления кандидатуры Совет Федерации проводит консультации.

