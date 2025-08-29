Песков не стал комментировать слухи о назначении Козака полпредом СЗФО

«Мы же никогда кадровые гадания не комментируем», — приводит ответ Пескова РИА «Новости».
Ранее газета «Ведомости» сообщила, что Козак рассматривается как один из кандидатов. Однако официального подтверждения не поступало.
На данный момент полномочным представителем президента в СЗФО с ноября 2018 года остаётся Александр Гуцан.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин планирует представить кандидатуру Александра Гуцана, полпреда в Северо-Западном федеральном округе, на должность Генерального прокурора. В соответствии с законом, освобождение от должности и назначение Генерального прокурора осуществляется российским лидером. После представления кандидатуры Совет Федерации проводит консультации.