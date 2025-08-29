Ричмонд
Котенок: бойцы РФ закрепились в южной части Петровки под Добропольем

Военкор сообщил также о закреплении российских военных в балках в районе Золотого Колодезя.

Источник: Аргументы и факты

Российским бойцам удалось закрепиться в южной части села Петровка под Добропольем, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.

«Наши штурмовые группы закрепились в южной части Петровки за трассой Т-0514 (на Краматорск)», — написал он.

Согласно сведениям военкора, российские военные закрепились также в балках к северу и югу от села Золотой Колодезь, расположенного в нескольких километрах от Петровки.

Кроме того, Котенок сообщил о ведении подразделениями РФ ожесточенных боев в окрестностях балки Водяной Яр и северного рукава реки Гришинка в районе города Родинское.

Ранее стало известно о прорыве бойцов РФ в центр Родинского в ДНР.