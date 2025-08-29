Ричмонд
Беглов объяснил, почему мигрантам запретили работать в такси и доставке

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов прокомментировал действующие ограничения на трудоустройство иностранных граждан на работу в такси и сервисы доставки. Глава города во время прямого эфира на телеканале 78 объяснил меры вопросами безопасности.

Источник: РИА "Новости"

Сегодня вопросы экономики и безопасности связаны между собой. Президент потребовал навести порядок в миграционной сфере и с учетом безопасности, и с учетом экономических интересов государства.

заявил господин Беглов

Губернатор добавил, что на Координационном совете Петербурга и Ленинградской области пришли к выводу, что агломерация прежде всего должна ориентироваться на собственные кадры. Северная Столица, по словам главы города, должна привлекать на работу иностранных граждан, но в определенных сферах, где польза от их труда будет максимальной.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что депутат петербургского Заксобрания Алексей Цивилев предложил штрафовать компании за нелегалов в такси.

Узнать больше по теме
Александр Беглов: биография губернатора Санкт-Петербурга
Александр Беглов работал в строительной отрасли, примерил на себя роль чиновника и в конце концов перешел в большую политику. Главное из биографии губернатора Санкт-Петербурга — в материале.
Читать дальше