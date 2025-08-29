Беглов объяснил, почему мигрантам запретили работать в такси и доставке

Губернатор добавил, что на Координационном совете Петербурга и Ленинградской области пришли к выводу, что агломерация прежде всего должна ориентироваться на собственные кадры. Северная Столица, по словам главы города, должна привлекать на работу иностранных граждан, но в определенных сферах, где польза от их труда будет максимальной.