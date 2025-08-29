Ричмонд
Стало известно о реальных целях западных санкций против России и Китая

Незаконные санкции Запада преследуют цель создать раскол между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой.

Незаконные санкции Запада преследуют цель создать раскол между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой. Такое заявление сделал посол России в КНР Игорь Моргулов.

Комментируя давление западных стран на китайские компании и финансовые институты в связи с их взаимодействием с Россией, дипломат отметил, что посредством ограничительных мер Запад стремится сдержать экономическое и технологическое развитие двух стран, получить необоснованные конкурентные преимущества для своего бизнеса нерыночными методами, а также попытаться разорвать связи между Москвой и Пекином, передает РИА «Новости».

Моргулов подчеркнул, что Россия и Китай рассматривают западные санкции как абсолютно нелегитимные.

Российская Федерация неоднократно заявляла о своей способности противостоять санкционному давлению, которое оказывает Запад. В Москве отмечали, что западные страны не готовы признать провал своей санкционной политики в отношении России.

Ранее Моргулов указывал, что Шанхайская организация сотрудничества играет ключевую роль в формировании Евразийского континента как единого пространства мира, стабильности, развития и взаимного доверия. Дипломат также обратил внимание на то, что укрепление потенциала и международных позиций ШОС соответствует положениям Концепции внешней политики Российской Федерации.

Напомним, в Госдуме Федерального Собрания Российской Федерации расценили обращение Владимира Зеленского к Китаю и Венгрии с призывом осудить удары российских Вооружённых сил по Украине в ночь с 27 на 28 августа как очередной пиар-ход. Депутат подчеркнул, что Россия наносит подобные удары исключительно в ответных целях. По его словам, при этом сам Зеленский считает нормой атаки Украины по гражданским объектам.

Читайте также: «Почему Россия для нас значима?»: Вучич высказался о санкциях со стороны Сербии.

МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.

