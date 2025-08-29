Стало известно о реальных целях западных санкций против России и Китая

Напомним, в Госдуме Федерального Собрания Российской Федерации расценили обращение Владимира Зеленского к Китаю и Венгрии с призывом осудить удары российских Вооружённых сил по Украине в ночь с 27 на 28 августа как очередной пиар-ход. Депутат подчеркнул, что Россия наносит подобные удары исключительно в ответных целях. По его словам, при этом сам Зеленский считает нормой атаки Украины по гражданским объектам.