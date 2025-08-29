Politico: ЕС планирует перевод активов РФ в более рискованные инвестиции

Европейский союз обсуждает возможность перевода замороженных активов РФ в более рискованные инвестиции с целью получить большую прибыль и направить средства на помощь Украине, сообщает Politico со ссылкой на источники.
«Брюссель проверяет готовность национальных капиталов вкладывать активы в более рискованные инструменты, которые могли бы приносить больше дохода Украине и усиливать давление на Россию», — отмечает издание.
Речь идет о почти 200 миллиардах евро замороженных средств.
По данным Politico, министры иностранных дел ЕС планируют обсудить эти меры в субботу. Отмечается также, что некоторые страны рассматривают этот шаг как потенциальное начало процедуры изъятия активов с последующей передачей их Украине.
Ранее Венгрия подала в суд на ЕС из-за передачи доходов от активов РФ Киеву.