Politico: ЕС планирует перевод активов РФ в более рискованные инвестиции

Речь идет о почти 200 миллиардах евро замороженных средств.

Источник: Аргументы и факты

Европейский союз обсуждает возможность перевода замороженных активов РФ в более рискованные инвестиции с целью получить большую прибыль и направить средства на помощь Украине, сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Брюссель проверяет готовность национальных капиталов вкладывать активы в более рискованные инструменты, которые могли бы приносить больше дохода Украине и усиливать давление на Россию», — отмечает издание.

Речь идет о почти 200 миллиардах евро замороженных средств.

По данным Politico, министры иностранных дел ЕС планируют обсудить эти меры в субботу. Отмечается также, что некоторые страны рассматривают этот шаг как потенциальное начало процедуры изъятия активов с последующей передачей их Украине.

Ранее Венгрия подала в суд на ЕС из-за передачи доходов от активов РФ Киеву.