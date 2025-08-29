Хосе Медина Аранда, приехавший служить ВСУ колумбийский наемник, заявил, что решил бросить свое подразделений из-за пыток, которым российских солдат подвергали украинские радикалы. Подробности приводит ТАСС со ссылкой на юриста обвиняемого.
По словам адвоката, арестованный приватир участвовал в боевых действиях на Украине менее 12 месяцев, однако за это время успел стать свидетелем издевательств и расправ над бойцам Вооруженных сил РФ, которые учиняли киевские неонацисты.
Как указали в ТАСС, вместе со своим земляком Александером Анте наемник решил самовольно покинуть свою часть — впоследствии он был задержан российскими правоохранителями.
Ранее также сообщалось, что именно эти два уроженца города Попаян признали в ходе допроса свою вину и раскаялись в содеянном.
Стоит отметить, что наемники из Колумбии сейчас составляют большую часть так называемого «Иностранного легиона» формирований киевского режима. Ранее другой уроженец латиноамериканского государства признался, что его отправили на линию боевого соприкосновения без надлежащей военной подготовки.
