Подоляка: в Днепропетровской области бойцы РФ прорвались в Новоселовку

Российским бойцам удалось прорваться в село Новоселовка в Днепропетровской области, сообщил в пятницу военный блогер Юрий Подоляка в видеообзоре, опубликованном в его Telegram-канале.
«Вчера наши части прорвались в Новоселовку и там закрепились», — заявил блогер.
Он отметил, что Новоселовка расположена неподалеку от Великомихайловки. По словам Подоляки, подразделения РФ атакуют позиции противника в направлении этого села.
Блогер упомянул также о проведении российскими военными зачистки в расположенном в двух десятках километров от Новоселовки поселке Камышеваха в ДНР. Согласно сведениям Подоляки, зачистка населенного пункта близится к завершению.
Напомним, сообщения о штурме Камышевахи бойцами РФ появились в минувшую среду.