Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подоляка: в Днепропетровской области бойцы РФ прорвались в Новоселовку

По данным блогера, российские военные закрепились на территории села.

Источник: Аргументы и факты

Российским бойцам удалось прорваться в село Новоселовка в Днепропетровской области, сообщил в пятницу военный блогер Юрий Подоляка в видеообзоре, опубликованном в его Telegram-канале.

«Вчера наши части прорвались в Новоселовку и там закрепились», — заявил блогер.

Он отметил, что Новоселовка расположена неподалеку от Великомихайловки. По словам Подоляки, подразделения РФ атакуют позиции противника в направлении этого села.

Блогер упомянул также о проведении российскими военными зачистки в расположенном в двух десятках километров от Новоселовки поселке Камышеваха в ДНР. Согласно сведениям Подоляки, зачистка населенного пункта близится к завершению.

Напомним, сообщения о штурме Камышевахи бойцами РФ появились в минувшую среду.