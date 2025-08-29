В Минобороны обнародовали данные о ночных атаках ВСУ на Россию

Очередной террористической атаке с использованием беспилотных летательных аппаратов со стороны Украины подверглись девять российских регионов. Системы противовоздушной обороны уничтожили более 50 вражеских БПЛА, заявили в Минобороны.
«Двадцать девятого августа с полуночи до 06.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 54 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — следует из обновленной статистики военного ведомства.
Укронацисткие попытки нанести урон мирным жителям и инфраструктуре были применены в Брянской области, где уничтожено 18 воздушных целей. Десять БПЛА сбито над Крымом, на один меньше — над акваторией Черного моря.
Восемь беспилотников пытались атаковать Тверскую область. По два БПЛА ликвидировано над Орловской, Рязанской и Тульской областями, по одному — над Курской, Калужской и Новгородской областями.
Ранее «МК» писал, что в ходе ночного налета БПЛА на Орловскую область ранения получил один мирный житель. Повреждения выявлены в четырех строениях.
