Правительство края перешло в МАХ

Актуальная информация уже начала появляться на страницах МАХ: краевого Правительства и Губернатора Михаила Котюкова.
Появление новых каналов связи региональной власти с жителями Красноярья не означает прекращения поддержки уже существующих каналов в VK, «Одноклассниках» и Telegram.
Помимо переписки и чтения новостных каналов пользователи национального мессенджера могут совершать голосовые и видеозвонки высокого качества, обмениваться файлами объёмом до 4 гигабайт, совершать групповые звонки. Программа входит в реестр российского ПО, все личные данные пользователей хранятся только на серверах внутри страны.
Напомним, что в июне 2025 года Президент России Владимир Путин подписал закон о создании национального мессенджера. Документ подразумевает создание отечественной цифровой экосистемы, которая объединит переписку, звонки, госуслуги и электронные документы.
Уже с 1 сентября мессенджер MAX появится на всех новых телефонах и других устройствах, которые продаются на территории страны. Также программу для любой платформы (Apple, Android, Windows, MacOS или Linux) можно установить самостоятельно по ссылке: download.max.ru/.